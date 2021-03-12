Роскомнадзор потребовал снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину»

Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину», опубликованного на YouTube-канале «России 24». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Документальный фильм снял первый замглавы ВГТРК Андрей Кондрашов. 12 марта он сообщил, что видеохостинг ограничил доступ к ролику. Перед демонстрацией на YouTube появляется предупреждение, что фильм содержит материалы, которые могут шокировать.

В пресс-службе Google заявили, что «на видео было выставлено ограничение по возрасту» еще в апреле 2020 года «из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови».

Роскомнадзор потребовал от Google «в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи „Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова“, а также проинформировать ведомство о причинах их введения», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным Роскомнадзора, фильм не содержит запрещенной информации, а видеохостинг «нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».