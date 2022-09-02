Важное 02 сентября 2022, 18:32 Поделиться Telegram

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Viber Роскомнадзор поддержал идею о запрете пропаганды ЛГБТ Депутат Хинштейн: РКН выступил за идею запрета пропаганды ЛГБТ РИА "Новости"

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Роскомнадзор поддержал инициативу о запрете пропаганды гомосексуальных отношений. В своем Telegram-канале парламентарий показал письмо, направленное ему ведомством.

«Роскомнадзор полностью поддерживает подготовленный нами законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии», — написал Хинштейн.

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В ведомстве уточнили, что пропаганду необходимо запретить, в частности, из-за популярной книги «Лето в пионерском галстуке». В ней описаны отношения между двумя молодыми людьми в возрасте 18 и 16 лет. Роскомнадзор уточнил, что произведение ничего не нарушает и у него стоит возрастное ограничение «18+», но оно все равно рассчитано на подростков.

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По данным ведомства, чтение подобных книг может сформировать у несовершеннолетних «нетрадиционные сексуальные установки» и помешать «укреплению семейных ценностей».

Юрист Екатерина Попова уточнила «Известиям», что на данный момент «Лето в пионерском галстуке» запретить в России невозможно. По закону запрет касается материалов, которые направлены на пропаганду войны и разжигание ненависти по национальному, расовому или религиозному признаку. Про информацию о гомосексуальных отношениях в нем ничего не сказано.

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