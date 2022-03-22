Роскомнадзор ограничил доступ к Euronews

Роскомнадзор ограничил доступ к материалам телеканала Euronews на территории России. Ранее с соответствующим требованием туда обратилась Генеральная прокуратура. Причиной в ведомстве назвали публикацию фейков о специальной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Иностранное СМИ систематически размещало недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции, а также информацию с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории РФ», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, доступ к сайту телеканала Euronews ограничен по решению Генпркуратуры от 21 марта на основании статьи 15.3 ФЗ об информации, информационных технологиях и о защите информации. Данная статья определяет порядок ограничений доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, эстремистской деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Также зрителям стало недоступно телевизионное вещание канала. Вместо эфира на экране размещено сообщение «По требованию правообладателя вещание телеканала приостановлено».

Ранее французский доброволец, снайпер Эрван Кастель заявил о том, что западные СМИ использовали фото улиц Донецка после обстрела ВСУ для иллюстраций материалов о Киеве. По его словам, поток фейков уже превратился в настоящее цунами.