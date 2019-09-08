Роскомнадзор нашел политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов

Нарушения специалисты Роскомнадзора обнаружили в ходе мониторинга средств массовой информации в единый день голосования.

Распространением политической рекламы проходило через поисковую систему Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube.

Роскомнадзор предупредил Googlе и Facebook о недопустимости политрекламы в день выборов Подробнее

Эти действия в ведомстве расценили как вмешательство во внутреннее дело России и препятствие в проведении демократических выборов.

Это недопустимо со стороны иностранных компаний.

Еще в минувшую пятницу, 6 сентября, перед «днем тишины», Роскомнадзор предупредил компании Google и Facebook о недопустимости распространения 7 и 8 сентября этого года политической рекламы на своих ресурсах.

В беседе с «Интерфаксом» в пресс-службе ведомства уточнили, что все выявленные факты нарушений передадут на рассмотрение в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

При этом в Роскомнадзоре отметили, что автоматические рекламные инструменты, которые используют в своей работе Google и Facebook регулярно нарушают нормы по распространению политической рекламы в «день тишины».

В частности, такая же ситуация была и в прошлом году. Тогда Роскомнадзор направил в адрес компаний рекомендации исключить использование их рекламных систем по распространению политической агитации на период, который определен российским законодательством. Но тогда эти рекомендации оставили без внимания.