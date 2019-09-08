Роскомнадзор нашел политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов
Нарушения специалисты Роскомнадзора обнаружили в ходе мониторинга средств массовой информации в единый день голосования.
Распространением политической рекламы проходило через поисковую систему Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube.
Роскомнадзор предупредил Googlе и Facebook о недопустимости политрекламы в день выборовПодробнее
Эти действия в ведомстве расценили как вмешательство во внутреннее дело России и препятствие в проведении демократических выборов.
Это недопустимо со стороны иностранных компаний.
Еще в минувшую пятницу, 6 сентября, перед «днем тишины», Роскомнадзор предупредил компании Google и Facebook о недопустимости распространения 7 и 8 сентября этого года политической рекламы на своих ресурсах.
В беседе с «Интерфаксом» в пресс-службе ведомства уточнили, что все выявленные факты нарушений передадут на рассмотрение в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
При этом в Роскомнадзоре отметили, что автоматические рекламные инструменты, которые используют в своей работе Google и Facebook регулярно нарушают нормы по распространению политической рекламы в «день тишины».
В частности, такая же ситуация была и в прошлом году. Тогда Роскомнадзор направил в адрес компаний рекомендации исключить использование их рекламных систем по распространению политической агитации на период, который определен российским законодательством. Но тогда эти рекомендации оставили без внимания.