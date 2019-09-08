  • Роскомнадзор нашел политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов

    08 сентября 2019, 17:18

    Дамир Матюхин

    Роскомнадзор нашел политическую рекламу в Facebook, Google и YouTube в день выборов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
    Роскомнадзор нашел политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов

    Нарушения специалисты Роскомнадзора обнаружили в ходе мониторинга средств массовой информации в единый день голосования.

    Распространением политической рекламы проходило через поисковую систему Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube.

    Роскомнадзор предупредил Googlе и Facebook о недопустимости политрекламы в день выборов

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    Эти действия в ведомстве расценили как вмешательство во внутреннее дело России и препятствие в проведении демократических выборов.

    Это недопустимо со стороны иностранных компаний.

    Еще в минувшую пятницу, 6 сентября, перед «днем тишины», Роскомнадзор предупредил компании Google и Facebook о недопустимости распространения 7 и 8 сентября этого года политической рекламы на своих ресурсах.

    В беседе с «Интерфаксом» в пресс-службе ведомства уточнили, что все выявленные факты нарушений передадут на рассмотрение в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

    При этом в Роскомнадзоре отметили, что автоматические рекламные инструменты, которые используют в своей работе Google и Facebook регулярно нарушают нормы по распространению политической рекламы в «день тишины».

    В частности, такая же ситуация была и в прошлом году. Тогда Роскомнадзор направил в адрес компаний рекомендации исключить использование их рекламных систем по распространению политической агитации на период, который определен российским законодательством. Но тогда эти рекомендации оставили без внимания.