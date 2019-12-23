Роскомнадзор допустил многомилионные штрафы против Facebook и Twitter

В случае, если Facebook и Twitter не выполнят требований Роскомнадзора о локализации персональных данных российских пользователей в РФ, служба готова применить к ним «многомиллионные штрафы».

Об этом «Интерфаксу» сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он уже говорил о намерении направить в упомянутые компании требование о предоставлении локализации персональных данных в соответствии с законами России.

Когда процессуальная ответственность Facebook и Twitter наступит, очевидно, что мы данный закон будем использовать в рамках цивилизованного воздействия на компании в целях склонения их к исполнению отечественного законодательства Александ Жаров глава Роскомнадзора

Речь идет о подписанном президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря законе, который ввел ответственность за нарушение требований по хранению персональных данных пользователей на территории РФ. Документ узаконил штраф в размере 1-6 миллионов рублей за нарушение правил. Повторное наказание повлечет штраф от шести до 18 миллиона рублей.

Весной текущего года Facebook и Twitter уже были оштрафованы на три тысячи рублей. За нарушение требований о локализации на территории России в 2016 году была заблокирована соцсеть LinkedIn.