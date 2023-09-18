18 сентября 2023, 18:17
Росимущество получило норвежские доли сети типографий «Прайм принт»
Президент Путин передал Росимуществу доли холдинга Amedia
Президент Владимир Путин передал во временное управление Росимуществу доли норвежского холдинга Amedia в пяти типографиях «Прайм принт». Соответствующий указ опубликовали на сайте правовой информации.
Речь идет о типографиях в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Воронеже и Челябинске. Возможность введения временного управления над активами лиц из недружественных государств предусмотрена в России с апреля.
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Согласно указу президента, это решение принято в ответ на незаконные действия Соединенных Штатов и других стран, направленные на ограничение прав собственности России, ее компаний и населения.
«Прайм принт» занимается производством полиграфической продукции в разных регионах России. Amedia представляет собой второй по величине холдинг в Норвегии.
Глава государства также продлил действие указа от 2014 года об ответных мерах на антироссийские санкции. Речь идет о продовольственном эмбарго.
Норвегия
Владимир Путин
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