Власть 18 сентября 2023, 18:17 Росимущество получило норвежские доли сети типографий «Прайм принт» Президент Путин передал Росимуществу доли холдинга Amedia unsplash.com

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Президент Владимир Путин передал во временное управление Росимуществу доли норвежского холдинга Amedia в пяти типографиях «Прайм принт». Соответствующий указ опубликовали на сайте правовой информации.

Речь идет о типографиях в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Воронеже и Челябинске. Возможность введения временного управления над активами лиц из недружественных государств предусмотрена в России с апреля.

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Согласно указу президента, это решение принято в ответ на незаконные действия Соединенных Штатов и других стран, направленные на ограничение прав собственности России, ее компаний и населения.

«Прайм принт» занимается производством полиграфической продукции в разных регионах России. Amedia представляет собой второй по величине холдинг в Норвегии.

Глава государства также продлил действие указа от 2014 года об ответных мерах на антироссийские санкции. Речь идет о продовольственном эмбарго.