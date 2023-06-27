Власть 27 июня 2023, 14:01 Росгвардия получит танки и тяжелые вооружения — Золотов Глава Рогвардии Золотов заявил, что ведомство получит тяжелое вооружение и танки РИА «Новости»

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В распоряжении Росгвардии появятся танки и тяжелое вооружение, заявил глава ведомства Виктор Золотов. Он уточнил, что это вопрос обсуждали с президентом Владимиром Путиным, сообщило РИА «Новости».

Золотов подчеркнул, что сотрудники Росгвардии грамотно отработали во время попытки вооруженного мятежа. После выступления Владимира Путина на Соборной площади 27 июня глава ведомства добавил, что силовики взаимодействовали с коллегами из ФСБ, МВД и МЧС.

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Виктор Золотов объяснил Telegram-каналу Shot, почему подразделениям ЧВК «Вагнер» удалось продвинуться на юге страны в выходные. По его словам, на том этапе силовики сконцентрировали основные силы на подступах к Москве.

«Потому что если разбрасывать группировки, они бы просто прошли сквозь них как нож сквозь масло. Поэтому надо было сосредоточить кулак для отражения, что, собственно, и делалось», — рассказал глава Росгвардии.

Во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные погибли военные летчики. Владимир Путин подчеркнул, что они с честью выполнили приказ и воинский долг.