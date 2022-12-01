Власть 01 декабря 2022, 15:57 Росгвардия нашла документы об «угнетенном состоянии» бойцов ВСУ Росгвардия обнаружила под Херсоном документы о морально-психологическом разложении ВСУ РИА «Новости»

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Сотрудники Росгвардии обнаружили документы, описывающие состояние бойцов ВСУ. Аналитические материалы о морально-психологического состоянии личного состава нашли в захваченном архиве украинских силовиков, сообщила пресс-служба ведомства.

«Морально-психологическое состояние личного состава подразделения неудовлетворительное. Военнослужащие пребывают в угнетенном состоянии», — отметили украинские специалисты. По их мнению, бойцы ВСУ склонны к конфликтам, а на их состоянии сказывается неудовлетворительный подбор личного персонала. В документах также отметили, что в украинской армии не налажены отношения между офицерами и сержантами роты.

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В Росгвардии подчеркнули, что находка в очередной раз подтвердила наличие кадровых проблем и низкий профессиональный уровень украинских военных.

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ВС России продолжают выполнение спецоперации. В Минобороны сообщили, что предотвратили наступление ВСУ в районе Куземовки в ЛНР. По словам официального представителя министерства Игоря Конашенкова, удалось уничтожить шесть вражеских танков и 60 бойцов.