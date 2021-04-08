Золотов поблагодарил сотрудников Росгвардии за выдержку

В Росгвардии заявили о высоком профессионализме и выдержке сотрудников. На несогласованных акциях они действуют исключительно в рамках закона, не поддаваясь на провокации.

Директор Росгвардии Виктор Золотов рассказал в интервью ТАСС о высоком уровне подготовки своих сотрудников.

«Наши сотрудники и военнослужащие <…> действуют исключительно в рамках закона и адекватно ситуации», — подчеркнул он.

Золотов выразил благодарность росгвардейцам за выдержку и мужество, которые удается сохранять даже при условии провокаций в случаях немотивированной агрессии.

Личный состав Росгвардии, обратил внимание руководитель федеральной службы, ориентирован в первую очередь на обеспечение общественного порядка. Он заботится о выполнении требований закона и безопасности граждан.

Действия российских правоохранителей, заметил Золотов, существенно отличаются от тактики, которую применяют их зарубежные коллеги. Последние пресекают несогласованные акции довольно жестко, причем даже «в самых демократичных странах Евросоюза или США».

«Просто некоторые предпочитают не замечать этой существенной разницы или очень однобоко подходят к вопросу оценки действий правоохранителей в нашей стране», — заключил глава Росгвардии.