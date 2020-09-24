Росфинмониторинг сообщил, что по некоторым из подозрительных операций, о которых сообщило подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), заводились уголовные дела.

Об этом сказано в ответе пресс-службы ведомства на запрос РБК. В Росфинмониторинге не согласились с трактовкой СМИ, заявивших, что российские власти закрывали глаза на подозрительные операции соотечественников. В особенности тех, которые были связаны с отмыванием денег.

«Объем сведений, касающийся Российской Федерации, представляется незначительным в общем массиве данных», — указали в ведомстве. Тем более, что изложенные факты не раз проверялись со стороны российской финансовой разведки и других участников «антиотмывочных органов».

«Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры», — ответила служба.

Накануне международный консорциум журналистов-расследователей «Кассандра» обнародовал информацию о сомнительных банковских операциях, предоставленную подразделением Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). В списке есть несколько транзакций, проводившихся бизнесменами и политиками из России.