Роман Путин создаст партию «Россия без коррупции»

Предприниматель Роман Путин задумал создать партию «Россия без коррупции». Об этом сообщила руководитель информационного блока организационного комитета партии Дарья Чельцова.

По словам Чельцовой, 15 декабря состоится съезд, на котором будут утверждены руководство и программа партии. Участвовать будут 106 делегатов из 53 регионов страны. От каждого региона будут представлены по два человека, пишет «Интерфакс».

Предприниматель Роман Путин претендует на пост председателя партии. При этом есть еще несколько кандидатов. Чельцова отметила, что название «Россия без коррупции» пока является рабочим, а точное станет известно после проведения голосования съезда. После обсуждения планируется подать документы в Минюст для регистрации.

Также руководитель информационного блока заявила, что Путин не собирается обжаловать решение Верховного суда о ликвидации партии «Народ против коррупции». Партия перестала существовать 16 ноября. Ликвидировать ее потребовал Минюст. Роман Путин вступил в «Народ против коррупции» в июне 2020 года и стал председателем партии.