Рогозин заверил, что нет оснований думать о новых хищениях на Восточном

Нет никаких оснований подозревать о новых хищениях средств при строительстве космодрома Восточный. Для возведения объектов второй очереди специалисты используют абсолютно другие принципы работы, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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«Вторая очередь космодрома Восточный строится совершенно на иных принципах. Там обеспечено и казначейские сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, никаких оснований думать, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет», — цитирует Рогозина РИА «Новости».

Он отметил, что раньше строительством объектов занимался «Спецстрой», чьи подрядчики воровали выделенные средства. После расследования хищений компанию расформировали, а претензии направили Роскосмосу, который является заказчиком Восточного.

«В этой связи новая администрация Роскосмоса пошла на полное расформирование блока капитального строительства Роскосмоса, а также изменила состав генеральной дирекции [космодрома Восточный]», — пояснил Рогозин.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что ужесточит контроль на объектах строительства космодрома, чтобы больше не допустить хищения денег. Перед этим президент России Владимир Путин сообщил о воровстве «сотен миллионов» на Восточном.