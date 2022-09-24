Рогозин заявил, что россияне не могут стать «порошком», а могут «порохом» | 360°

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Рогозин заявил, что россияне не могут стать «порошком», а могут «порохом»

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Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал, что россиян нельзя стереть «в порошок». Зато можно в «порох», сказано в его Telegram-канале.

«Наш народ не сотрешь в порошок. Его можно стереть только в порох», — написал Рогозин.

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Рогозин покинул должность в Роскосмосе еще в июле. Вместо него директором организации стал Юрий Борисов, который раньше занимал пост вице-премьера.

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В августе Песков сообщил, что судьба Рогозина «прояснится уже в обозримом будущем». Также шла речь о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, которую сам Путин не планировал. В итоге она так и не состоялась. Других подробностей о дальнейшей карьере Рогозина до сих пор нет.

Дмитрий Рогозин

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