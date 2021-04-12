Рогозин рассказал о вере в российский космос

Российская космическая отрасль стоит на пороге важных изменений. Речь идет о новых ракетах и лунных исследованиях, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В поздравлении ко Дню космонавтики он подчеркнул, что верит в отечественную космическую индустрию.

«Мы верим в наш космос, в российский космос. Мы верим в то, что отрасль способна решить все те задачи, которые стоят перед нами и поставлены президентом и нашим народом», — сказал Рогозин.

Говоря о будущих изменениях, гендиректор космической корпорации упомянул переход на новую ракетно-космическую технику, а также начало лунных исследований — «сначала автоматами, а потом экипажами наших космонавтов».

«Роскосмос», добавил он, видит колоссальные возможности и для международного сотрудничества.

«И демонстрация технологий, которые есть в нашей отрасли, говорит в пользу того, что с нами хотят дружить и работать очень и очень многие», — сообщил Рогозин.

12 апреля отмечается 60 лет со дня первого полета человека в космос. После 108 минут полета Юрий Гагарин приземлился в Саратовской области.