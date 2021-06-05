Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»

«Русский Илон Маск» уже родился. Об этом на ПМЭФ-21 заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Я думаю, он уже родился. Я думаю, что он уже в школе учится или в детском садике. Конечно, и не один. Страна великая, конечно, появится», — его слова привело РИА «Новости».

Кроме того, глава Роскосмоса отметил, что пока человечество технически не готово к полетам на Марс и его колонизации.

Ранее Рогозин назвал идеи американского инженера и основателя SpaceX Илона Маска о массовых полетах на Марс сказкой и абсурдом. Лететь на красную планету можно только в пусковое окно, которое открывается раз в два года. Тогда в одну сторону пассажиры будут добираться девять месяцев и еще два года ждать прибытия других ракет с грузами.

До этого Рогозин раскритиковал Маска за несодержательное выступление на российском просветительском марафоне «Новое знание». При этом он добавил, что с уважением относится к деятельности американца, прежде всего к его компании SpaceX.