Рогозин придумал для Курил русские названия

У Курильских островов могут появиться новые названия. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил дать им имена прославленных русских кораблей и событий времен Русско-японской войны.

Идея о переименовании Курил прозвучала в эфире программы «Просто космос» на радиостанции Sputnik.

«Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов <…> назвать „Варягом“, второй назвать „Кореец“ в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий — в честь Всеволода Руднева», — сказал Рогозин.

Для группы островов Хабомаи он предложил в качестве названия «Архипелаг Русских героев моряков-тихоокеанцев». В каком порядке называть прочие острова, добавил он, должны решить местные жители.

Территория Курильских островов, напомнил глава Роскосмоса, пропитана русской кровью — как и весь Тихий океан. Бои там шли как во время Русско-японской, так и Великой Отечественной войн.

Отсутствие у Курил русских названий Рогозин охарактеризовал как нечто сомнительное в плане принадлежности РФ.