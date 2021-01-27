Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин готовит доклад президенту Владимиру Путину. Однако о точной дате встречи говорить пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока точной даты нет. Но его доклад президенту готовится», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Путин в конце прошлого года заявил, что процесс подготовки Роскосмоса новых программ, в частности по созданию сверхтяжелой ракеты, развитию систем «Сфера» и ГЛОНАСС, затянулся. Российский лидер попросил руководство госкорпорации закончить работу в ближайшее время, согласовать ее и определиться с финансированием.

«Сфера» — федеральная целевая программа комплексного развития космических информационных технологий на период до 2030 года. Орбитальная группировка российской системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (25 «Глонасс-М» и три «Глонасс-К»). Из них 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, еще столько же — на техническом обслуживании и один — в резерве.

Рогозин в конце декабря 2020 года назвал глобальные цели России в космосе. По его словам, РФ стремится исследовать происхождение Земли и Вселенной, а также обеспечить оборону страны.