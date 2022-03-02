Рогозин опроверг слухи о потере контроля над российскими спутниками

Россия не теряла контроль над своими спутниками. Все центры управления работают в штатном режиме. Такое заявление сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Информация этих мошенников и мелких аферистов является неправдой. Все наши космические центры управления работают в штатном режиме», — написал он в Twitter.

Таким образом Рогозин прокомментировал появившуюся в украинских Telegram-каналах информацию о взломе центров управления Роскосмоса группировкой Anonymous. Украинцы сообщали, что российская госкорпорация в связи с этим больше не смогла контролировать свои спутники.

Кроме того, глава Роскосмоса в Telegram-канале сообщил о возвращении первой группы российских специалистов из 29 человек, которых отозвали с космодрома Куру, в Москву. Оставшиеся 56, по его словам, вылетят в Россию в ближайшее время.