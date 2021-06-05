Рогозин опроверг готовность к продлению эксплуатации МКС до 2030 года

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опроверг сообщения СМИ о согласии на продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Речь об этом якобы шла в телефонном разговоре с новым главой NАSА Биллом Нельсоном.

Рогозин заявил в своем Telegram-канале, что подобные темы в беседе с американским коллегой не поднимал.

«Это не так. Ничего подобного в ходе разговора мы не подтверждали. Наоборот, речь шла о неприемлемости санкций против ЦНИИМАШа, в состав которого входит ЦУП, и РКЦ «Прогресс» — производителей ракет космического назначения «Союз-2», — написал глава Роскосмоса.

По словам Рогозина, сначала необходимо отменить санкции против РФ, а потом строить какие-либо планы на будущее.

Пресс-служба Роскосмоса ранее сообщала, что Рогозин и Нельсон обсуждали возможность продления эксплуатации МКС. Директор NАSА позитивно ценил двустороннее сотрудничество в космосе с 1975 года и сам затронул этот вопрос, указав на необходимое госфинансирование до 2030 года.

Перед проведением телефонного разговора с Нельсоном Рогозин сообщал, что намерен попросить его обратиться к президенту США Джозефу Байдену с просьбой «угомонить» ярых сторонников антироссийских санкций.