Рогозин назвал причину возвращения западных брендов в Россию

Жадность западных брендов перевесит их русофобию, поэтому они вернутся в Россию. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Однако всем вернувшимся места уже не хватит, предположил он.

«Срок возвращения в Россию западных брендов и компаний зависит от того, что перевесит на весах: русофобия или жадность? Думаю, все со мной согласитесь: жадность в итоге победит. Да вот только места всем не хватит», — написал Рогозин.

Один из самых жестких в истории пакетов санкций страны Запада согласовали против России после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Под ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, госкомпании начали испытывать трудности с привлечением иностранного капитала. Кроме того, были введены ограничения на поставки в страну высокотехнологичной продукции и многое другое. США и страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для самолетов РФ.

Одна за другой иностранные компании стали заявлять о приостановке своей деятельности на территории РФ. Например, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s сообщила, что временно приостановит работу своих заведений в России с 14 марта. При этом офис компании продолжит работать в прежнем режиме.

Также о приостановке инвестиций в бизнес на территории России заявила компания Mars, один из крупнейших мировых производителей продуктов питания и кормов для животных. Среди брендов компании — батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, жевательная резинка Orbit, а также корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.