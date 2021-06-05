Рогозин назвал идеи Маска о массовых полетах на Марс сказкой и абсурдом

Идеи основателя SpaceX Илона Маска о массовых полетах на Марс — сказка и абсурд. Таким мнением поделился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Илон Маск многократно заявлял о своих планах колонизации Марса. Для этого он строит ракету Starship.

«Люди технические понимают, что это абсолютный абсурд. Народу нравится эффект „вау“. На самом деле за этим нет ничего, кроме удачного такого хода. И таких людей довольно много, которые рассказывают такие сказки», — передало РИА «Новости» его слова.

Рогозин добавил, что лететь на Марс можно только в пусковое окно, которое открывается раз в два года. В одну сторону в таком случае пассажиры будут лететь девять месяцев и еще два года они будут ждать прибытия других ракет с грузами.

Ранее глава госкорпорации опроверг сообщения СМИ о согласии на продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Якобы он обсудил это по телефону с новым главой NАSА Биллом Нельсоном. Рогозин подчеркнул, что сначала необходимо отменить санкции против РФ, а потом строить какие-либо планы на будущее.