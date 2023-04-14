Власть 14 апреля 2023, 08:18 Рогов предложил переименовать СБУ в службу бандитов и убийц Представитель Запорожья Рогов предложил переименовать СБУ в службу бандитов и убийц Фото: офис президента Украины

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Глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов выступил с идеей переименовать Службу безопасности Украины (СБУ) в службу бандитов и убийц. По его мнению, организация причастна к диверсионной и террористической деятельности. Об этом сообщило РИА «Новости».

«СБУ координирует осуществление терактов и диверсий в новых регионах Российской Федерации, стремясь помешать налаживанию мирной жизни в регионах. Считаю, что СБУ давно пора переименовать в службу бандитов и убийц, чтобы всем было ясно, с кем мы имеем дело», — сказал он.

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Накануне Рогов заявил, что трое задержанных в Мелитополе члены диверсионно-разведывательной группы Украины стали сотрудничать со следствием и давать показания. Они раскрыли, где находятся схроны с самодельными взрывными устройствами и оружием. По его словам, СБУ руководила этой ДРГ.

Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по итогам референдума. Украина не признала его результатов и продолжила атаковать регион. РФ сейчас контролирует свыше 70% Запорожья.