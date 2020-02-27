Депутат из Твери напал на салон многодетных родителей. Видео

В Сети появилось обращение работницы тверского салона красоты Светланы Ивановой, которая пожаловала на поведение местного депутата Олега Лебедева. Она сообщила, что он ворвался в помещение, обесточил его, испугал клиентов и даже ударил владельца.

Светлана пожаловалась, что депутат тверского Заксобрания размахивал руками, кричал и сорвал работу салона.

«Несколько раз ударил собственника, выключал электричество, тем самым парализовав работу салона на час, испугал клиентов своим неадекватным поведением, забрал ключ от пожарного выхода, заблокировав пути эвакуации. Ударил дверью нашу управляющую так, что у нее на бедре образовалась большая гематома», — написала она.

Мнения пользователей разделились. Одни не поверили видео, усмотрев монтаж в эпизоде с тумблерами. Другие заявили, что, еще будучи мэром, Лебедев вел себя агрессивно с предпринимателями. Тем не менее, суть конфликта до сих пор остается неизвестной. На видео депутат так и не объяснил, по какой причине он обесточивает салон.