Власть 09 марта 2023, 18:23 Родителей погибших и серьезно пострадавших участников СВО могут освободить от кредитов Рабочая группа по СВО предложит освобождать от кредитов родителей погибших участников СВО freepik

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Родителей и усыновителей погибших или получивших инвалидность участников спецоперации могут освободить от кредитных обязательств. С такой инициативой собирается выйти рабочая группа по СВО, сообщила пресс-служба «Единой России».

Члены группы обсудили этот вопрос с представителями российских банков и Центробанка. Пока под действие закона о кредитных каникулах попадают не все родственники военнослужащих, являющиеся созаемщиками по кредитам. В случае гибели или тяжелой инвалидности бойца его кредитные обязательства гасятся, но весь долг может перейти к другим созаемщикам, в том числе его родителям.

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Как отметил замруководителя рабочей группы. вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, закон о кредитных каникулах оказался востребованным, но в нем еще есть пробелы, которые не позволяют полностью защитить участников СВО и их близких в финансовых вопросах.

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«Сейчас с Банком России и Минобороны мы прорабатываем возможность прекращения кредитных обязательств родителям и усыновителям участников СВО, погибших в ходе спецоперации или получивших инвалидность в результате ранения», — рассказал Журавлев.

Он уточнил, что рабочая группа выйдет с этой законодательной инициативой в ближайшее время.

Рабгруппа по вопросам СВО появилась по распоряжению президента России Владимира Путина. Ее возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы входят представители обеих палат парламента и всех парламентских партий, а также Министерства обороны, лидеры общественных организаций, военные корреспонденты.