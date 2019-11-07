  • РКН: за покупку персональных данных придется ответить

    07 ноября 2019, 13:10

    Нина Петлинова

    Роскомнадзор собирается ввести административную ответственность не только для тех, кто продает персональные данные, но и для их покупателей. Об этом в четверг, 7 ноября, заявил глава ведомства Александр Жаров в ходе конференции «Защита персональных данных». Его слова процитировал ТАСС.
    РКН: за покупку персональных данных придется ответить

    «Готовим пакет предложений, направленных на регламентацию внутреннего контроля за обработкой персональных данных и установлением административной ответственности не только за распространение персональных данных, полученных незаконным путем, но и за их приобретение и последующее использование таких данных», — рассказал он.

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    Он отметил, что Роскомнадзор планирует подготовить и вынести на обсуждение указанные поправки уже к весне следующего года. По его словам, в существовании столь серьезной мировой проблемы, как утечка персональных данных, виноват не только продавец, который их украл, но и покупатель. Ведь тот, кто их приобрел, шел на это сознательно и знал, что в дальнейшем использует их, не имея на это никаких прав.

    Жаров также подчеркнул, что надеется на поддержку этой инициативы со стороны Федерального собрания и Минкомсвязи страны.