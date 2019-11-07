РКН: за покупку персональных данных придется ответить

«Готовим пакет предложений, направленных на регламентацию внутреннего контроля за обработкой персональных данных и установлением административной ответственности не только за распространение персональных данных, полученных незаконным путем, но и за их приобретение и последующее использование таких данных», — рассказал он.

Москвичка решила дойти до международного суда ради запрета распознавания лиц Подробнее

Он отметил, что Роскомнадзор планирует подготовить и вынести на обсуждение указанные поправки уже к весне следующего года. По его словам, в существовании столь серьезной мировой проблемы, как утечка персональных данных, виноват не только продавец, который их украл, но и покупатель. Ведь тот, кто их приобрел, шел на это сознательно и знал, что в дальнейшем использует их, не имея на это никаких прав.

Жаров также подчеркнул, что надеется на поддержку этой инициативы со стороны Федерального собрания и Минкомсвязи страны.