РКН создаст список нарушающих права россиян сайтов

В России решили создать список владельцев интернет-ресурсов, нарушающих права россиян. Пополнять перечень будут на основании решения генерального прокурора или его заместителя.

Инициатива принадлежит Роскомнадзору. Соответствующий проект приказа ведомства разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В список внесут информацию о владельце ресурса, адрес его электронной почты, доменное имя и адрес сайта в интернете. Туда же добавят сведения о провайдере, указанную в прокурорском решении страницу, реквизиты, дату и время его получения.

Сведения о взаимодействии РКН с владельцем или провайдером ресурса об ограничении к нему доступа тоже укажут в перечне. Запись, отмечено в документе, должна содержать и данные об информировании генерального прокурора, если нарушающие права российских граждан сведения вновь получили распространение.

Роскомнадзор рассчитывает публиковать данные списка на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня внесения записи в перечень.

Накануне Совфед одобрил поправки в КоАП РФ, которые вводят штрафы за нарушение прав граждан страны в интернете. Под новые правила попадает и цензура российских СМИ и граждан различными интернет-ресурсами.