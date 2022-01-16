РКН потребовал разблокировать страницу Facebook делегации РФ в Вене

Снять блокировку со страницы российской делегации на переговорах в Вене в социальной сети Facebook потребовал Роскомнадзор от компании Meta. Письмо направлено владельцу соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«16 января Роскомнадзор направил письмо в адрес американской компании Meta Platforms (владеет социальной сетью Facebook) с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации Российской Федерации на переговорах в Вене», — говорится в сообщении.

Также ведомство потребовало от компании объяснить причины ограничения в отношении страницы делегации РФ.

Ранее Facebook заблокировал страницу российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Это произошло 14 января. О случившемся сообщил руководитель делегации Константин Гаврилов. По его словам, соцсеть в качестве причины блокировки назвала запрещенный контент. При этом Гаврилов подчеркнул, что представители делегации на этой странице делали исключительно репосты заявлений руководства России и МИД РФ.