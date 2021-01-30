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    30 января 2021, 17:37

    РКН потребовал от Telegram прекратить распространение личных данных россиян

    Александр Блинов

    Роскомнадзор потребовал от Telegram прекратить публиковать персональные данные россиян и напомнил о незаконности их распространения. Об этом сообщили на сайте РКН.
    РКН потребовал от Telegram прекратить распространение личных данных россиян

    Ведомство указало, что публиковать личные данные без согласия человека запрещено не только законом, но и политикой конфиденциальности самой площадки. Несоблюдение этих норм чревато угрозой безопасности лиц, чьи данные остаются в открытом доступе.

    Депутаты Госдумы ранее предложили рассмотреть поправки к законодательству для того, чтобы закрепить в нем наказание за публикацию персональных данных правоохранителей. В Теlеgrаm появился канал, в который «сливали» информацию о представителях правоохранительных органов. Как отметил «Царьград», ранее администрация мессенджера заблокировала канал с похожим контентом. Парламентарии считают, что владельцев таких каналов нужно привлекать к ответственности.