РКН потребовал от Telegram прекратить распространение личных данных россиян

Ведомство указало, что публиковать личные данные без согласия человека запрещено не только законом, но и политикой конфиденциальности самой площадки. Несоблюдение этих норм чревато угрозой безопасности лиц, чьи данные остаются в открытом доступе.

Депутаты Госдумы ранее предложили рассмотреть поправки к законодательству для того, чтобы закрепить в нем наказание за публикацию персональных данных правоохранителей. В Теlеgrаm появился канал, в который «сливали» информацию о представителях правоохранительных органов. Как отметил «Царьград», ранее администрация мессенджера заблокировала канал с похожим контентом. Парламентарии считают, что владельцев таких каналов нужно привлекать к ответственности.