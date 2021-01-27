РКН оштрафует соцсети за отказ удалять призывы детей к участию в незаконных акциях

Штрафы в отношении социальных сетей за отказ удалять призывы к несовершеннолетним об участии в незаконных акциях в России составят от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Ведомство оштрафует за публикую противоправного контента соцсети Fасеbооk, Instagram, TikTok, а также «ВКонтакте» и «Одноклассники». В РКН сообщили, что онлайн-платформы не выполнили требования Генпрокуратуры по своевременному удалению незаконных публикаций, несмотря на уведомления, которые были направлены контролирующими органами.

«Просим руководство интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях», — указано в сообщении Роскомнадзора, выдержки из которого опубликованы РИА Новости.

Сумма штрафа в случае повторного нарушения может быть увеличена до 10% размера годовой выручки, напомнили в РКН.

Правоохранительные органы в Москве ранее привлекли к административной ответственности родителей четырех школьников, которые были задержаны на несанкционированной акции в минувшую субботу. Об этом сообщило РИА ФАН.

Следственный комитет РФ после незаконных митингов, прошедших в ряде городов России 23 января, возбудил 21 уголовное дело, сообщила «Газета.ру».