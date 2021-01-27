РКН оштрафует соцсети за отказ удалять призывы детей к участию в незаконных акциях
Ведомство оштрафует за публикую противоправного контента соцсети Fасеbооk, Instagram, TikTok, а также «ВКонтакте» и «Одноклассники». В РКН сообщили, что онлайн-платформы не выполнили требования Генпрокуратуры по своевременному удалению незаконных публикаций, несмотря на уведомления, которые были направлены контролирующими органами.
«Просим руководство интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях», — указано в сообщении Роскомнадзора, выдержки из которого опубликованы РИА Новости.
Сумма штрафа в случае повторного нарушения может быть увеличена до 10% размера годовой выручки, напомнили в РКН.
Правоохранительные органы в Москве ранее привлекли к административной ответственности родителей четырех школьников, которые были задержаны на несанкционированной акции в минувшую субботу. Об этом сообщило РИА ФАН.
Следственный комитет РФ после незаконных митингов, прошедших в ряде городов России 23 января, возбудил 21 уголовное дело, сообщила «Газета.ру».