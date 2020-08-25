Рязанский рассказал, как восстановить пенсионные права

В Совфеде пообещали компенсировать «выпадающую» часть накопительной пенсии. Чиновник напомнил, что в стране пенсия начисляется порядку 46 миллионов человек, у всех она разная. Именно это является причиной, по которой могут произойти ошибки.

«Если человек подозревает ошибку, то нужно прийти в Пенсионный фонд и составить заявление. Если с первой попытки, на его взгляд, его претензии не учли, его пенсионный стаж неточно интерпретирован, то можно перепроверить еще раз вплоть до обращения к депутатам Госдумы, членам Совфеда», — пояснил Рязанский.

По его словам, специалисты отвечают на все письма, ни одно из них не остается без ответа. После этого идут пересчеты в пользу людей.

«Государство, даже если допускает ошибку в пользу получателя, то оно сохраняет эти выплаты», — отметил первый зампред Совфеда.