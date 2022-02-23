Рязанский губернатор перевел беженцам из Донбасса по 16 рублей

Губернатор Рязанской области Николай Любимов пообещал оперативно перевести однодневный заработок в помощь приехавшим в Рязанскую область жителям Донбасса. Сообщение об этом появилось на сайте правительства области.

Как подсчитали журналисты Lentа.ru, исходя из декларации о доходах Любимова за 2020 год, его суточный доход — примерно 12 тысяч рублей, а с учетом инфляции сумма могла вырасти до 14 тысяч. Если разделить эту сумму на прибывших беженцев, получится примерно 16 рублей.

Николай Любимов выразил надежду на то, что многие рязанцы откликнутся и помогут тем, кто вынужден был покинуть свои дома.

Глава региона поблагодарил всех участвовавших в приеме и размещении беженцев из ЛНР и ДНР и пообещал лично «приехать посмотреть, как устроили людей». Он добавил, что жителей Донбасса нужно обеспечить всем необходимым — от медицинской и правовой помощи до организации досуга и обучения детей.

Поезд с беженцами прибыл в Рязанскую область 22 февраля. Всего приехали 793 человека. На вокзале их встречали представители опергруппы и областного ГУ МЧС. Некоторым гражданам потребовалась медицинская помощь — ее оказали на месте. Часть беженцев встретили родственники, а тех, кому требовалось жилье, разместили в ПВР. Там все прибывшие прошли медосмотр, получили горячее питание и предметы первой необходимости. К утру 23 февраля в пунктах временного размещения оставались 715 человек.

Рязанская область 20 февраля ввела режим повышенной готовности из-за притока беженцев из ДНР и ЛНР.