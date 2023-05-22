Власть 22 мая 2023, 14:20 Ряд стран нарушил обязательства по оружейным контрактам с Россией «Рособоронэкспорт»: ряд стран нарушил обязательства по оружейным контрактам с Россией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Некоторые государства нарушили обязательства, касающиеся оружейных контрактов с Россией. Об этом заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, сообщило РИА «Новости».

Михеев объяснил, что оружейные контракты базируются на межправительственных соглашениях, однако без взаимного доверия нормальное сотрудничество вряд ли может быть возможным.

Реклама

«Когда нет уверенности в том, что партнер в выгодных для него условиях не нарушит взятые на себя обязательства, договоренностей быть уже не может. К сожалению, мы столкнулись с рядом подобных негативных примеров в последнее время», — подчеркнул он.

По словам Михеева, также важными принципами военно-технического сотрудничества являются внимание к каждому партнеру и взаимовыгодность. Он отметил, что сейчас любой заказчик стратегически важен.

Для «Рособоронэкспорта» неважно, речь идет о крупном заказе или нет. Организация дорожит партнерами из разных стран. Главное — это их заинтересованность в российских разработках.

На мировом рынке большим спросом сейчас пользуются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В частности, ударные беспилотники «Куб» и «Орион».