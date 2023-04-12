Власть 12 апреля 2023, 10:21 Рябков заявил, что утечка документов США может оказаться целенаправленным вбросом Замглавы МИД Рябков: утечка секретных документов США может быть вбросом РИА «Новости»

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Обнародование секретных материалов Пентагона может быть целенаправленным вбросом для введения России в заблуждение или просто фейком. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщил ТАСС.

«У нас нет позиции. Кому-то интересно эти документы посмотреть, если это вообще документы, а может быть, этой фейк, целенаправленный вброс», — сказал он, отвечая на вопрос о позиции России по этому вопросу.

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Рябков напомнил, что Штаты являются стороной конфликта на Украине и ведут по сути гибридную войну против РФ. В связи с этим американцы могли использовать приемы, чтобы ввести российскую сторону в заблуждение, считает он. Дипломат подчеркнул, что ничего не утверждает, но допускает такой сценарий.

Ранее стало известно, что об утечке секретных документов Пентагон. В них, в частности, говорилось и о ситуации на Украине. Делом уже занимается Минюст США.