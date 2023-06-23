Власть 23 июня 2023, 16:09 Рябков заявил, что Россия имеет право не уведомлять США об испытаниях «Посейдона» Замглавы МИД Рябков: Россия не обязана уведомлять США об испытаниях «Посейдона» РИА «Новости»

Читать 360tv в

По действующим между российской и американской сторонами соглашениям Россия не обязана информировать Соединенные Штаты о возможных испытаниях морского беспилотника «Посейдон». Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщило РИА «Новости».

«Нет, не должны», — сказал он, отвечая на вопрос.

Реклама

Замглавы МИД РФ напомнил, что есть ряд соглашений еще 1980-х годов. В них речь идет об обмене уведомлениями о пусках баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и межконтинентальных баллистических ракет (МБР), а также о проведении больших учений стратегических сил.

«Ни то, ни другое не относится к этой перспективной системе, и вообще испытательные мероприятия такого рода не подпадают под какие бы то ни было верификационные механизмы и не могут подпадать», — подчеркнул Рябков.

Ранее СМИ написали, что первые испытания «Посейдона» могут пройти уже этим летом. Предположительно, их проведут с атомной подводной лодки «Белгород». Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов уточнил, что «Белгород» уже в 2023 году примут на вооружение флота.