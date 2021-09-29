Рябков заявил, что РФ следит за ракетными испытаниями в Северной Корее

Замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия тщательно отслеживает всю информацию о ракетных испытаниях, которые проводятся на территории Северной Кореи. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Рябков отметил, что такие разработки не должны помешать решению проблемы с денуклеаризацией Корейского полуострова. При этом он обозначил необходимость помешать попыткам использовать для нагнетания обстановки ракетные испытания в КНДР.