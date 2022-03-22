Рябков указал на ответственный подход России к вопросам ядерного оружия

Россия демонстрирует предельно ответственный подход в вопросах ядерного оружия и никогда ничего не эскалирует. Об этом заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил во вторник в эфире канала «Россия 1».

По его словам, Россия действует в полном соответствии с общеизвестными доктринальными документами.

«Вопрос гипотетического использования военного ядерного потенциала замыкается целиком и полностью на соответствующие положения российской военной доктрины и основ государственной политики в области ядерного сдерживания», — подчеркнул Рябков.

По его словам, в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должны быть развязана. Замминистра назвал обмусоливание этой темы «в натовских и прочих форматах» проявлением западного цинизма и игрой на нервах.

«Посмотрите, что происходит с той стороны: они спекулируют на сигналах, которые в меняющейся оперативной обстановке были направлены верховным главнокомандующим. Они <…> выбрасывают в интернет анимационные ролики о том, к каким последствиям может привести сценарий с задействованием ядерного оружия», — заметил Рябков.