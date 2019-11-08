Рябков: США тянут время и ищут повод для выхода из СНВ-3

Действия США поставили под угрозу договор СНВ-3 Подробнее

«Это последний из двусторонних инструментов в сфере контроля над стратегическими наступательными вооружениями наших государств», — напомнил Рябков.

По его словам, то, что Штаты не проясняют своих планов насчет продления СНВ-3 выглядит так, будто они намерено тянут время, чтобы избавиться от ДНСВ, как это было с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Замминистра добавил, что продление соглашения в нынешних условиях является единственным разумным шагом, который бы позволил не допустить «окончательной деградации» в вопросах, касающихся стратегической стабильности в мире.