Рябков: США тянут время и ищут повод для выхода из СНВ-3
Замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков обозначил, что американские партнеры явным образом игнорируют озабоченность Москвы относительно перспектив ДСНВ, действие которого истекает в феврале 2021 года. Дипломата процитировало РИА ФАН.
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«Это последний из двусторонних инструментов в сфере контроля над стратегическими наступательными вооружениями наших государств», — напомнил Рябков.
По его словам, то, что Штаты не проясняют своих планов насчет продления СНВ-3 выглядит так, будто они намерено тянут время, чтобы избавиться от ДНСВ, как это было с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Замминистра добавил, что продление соглашения в нынешних условиях является единственным разумным шагом, который бы позволил не допустить «окончательной деградации» в вопросах, касающихся стратегической стабильности в мире.