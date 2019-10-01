Рябков: реакция НАТО на предложение ввести мораторий на РСМД разочаровывает

НАТО отказалось от предложения России по поводу моратория на размещения РСМД Подробнее

Дипломат выразил сожаление, что НАТО и его члены не выказали готовности последовать примеру Москвы. Рябков заверил, что Россия будет продолжать работу в этом направлении, поскольку в противном случае ситуация с безопасностью в европейских странах резко ухудшится.

По данным ИА Nation News, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в основные азиатские и европейские страны было направлено послание Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и прочих регионах.