  • Рябков рассказал, каким будет ответ Москвы на очередные санкции США

    11 сентября 2019, 10:04

    Александра Ломейко

    США ввели санкции против двух сотрудников СК РФ. В ответ Россия решила расширить ограничительные списки на въезд американских граждан в страну.
    Рябков рассказал, каким будет ответ Москвы на очередные санкции США

    Ответные меры Москвы анонсировали в российском МИД, сообщил сайт RT. О них заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

    «Открыто говорим об этом», — заметил дипломат. Подобное решение он охарактеризовал как само собой разумеющееся.

    По словам Рябкова, Москва перестанет прибегать к «порочной практике расширения подобных списков», как только от нее откажутся в Вашингтоне.

    США ввели санкции против двух руководящих сотрудников СК Сургута

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    Ранее стало известно, что Госдеп ввел санкции против занимающих руководящие посты в СК России в Сургуте сотрудников. Ограничения коснулись руководителя следственного отдела города Владимира Ермолаева и старшего следователя отдела Степана Ткача.

    Указанным лицам и их близким родственникам запретили въезд в Соединенные Штаты. Причиной этому, объяснили в Госдепартаменте, в том числе стала якобы причастность следователей к пыткам последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы»*.

    *«Свидетели Иеговы» — организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.