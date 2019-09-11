Рябков рассказал, каким будет ответ Москвы на очередные санкции США

США ввели санкции против двух сотрудников СК РФ. В ответ Россия решила расширить ограничительные списки на въезд американских граждан в страну.

Ответные меры Москвы анонсировали в российском МИД, сообщил сайт RT. О них заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Открыто говорим об этом», — заметил дипломат. Подобное решение он охарактеризовал как само собой разумеющееся.

По словам Рябкова, Москва перестанет прибегать к «порочной практике расширения подобных списков», как только от нее откажутся в Вашингтоне.

США ввели санкции против двух руководящих сотрудников СК Сургута Подробнее

Ранее стало известно, что Госдеп ввел санкции против занимающих руководящие посты в СК России в Сургуте сотрудников. Ограничения коснулись руководителя следственного отдела города Владимира Ермолаева и старшего следователя отдела Степана Ткача.

Указанным лицам и их близким родственникам запретили въезд в Соединенные Штаты. Причиной этому, объяснили в Госдепартаменте, в том числе стала якобы причастность следователей к пыткам последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы»*.

*«Свидетели Иеговы» — организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.