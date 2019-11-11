Рябков рассказал, как Москва ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что для Москвы неприемлемо в такой ситуации поступать аналогично Вашингтону.
«Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально», — подчеркнул дипломат.
По его словам, в России не уверены, что Соединенные Штаты действительно покинут соглашение. Однако в МИД готовы рассмотреть разные варианты, взвесив ситуацию заново в случае необходимости.
США могут выйти из Договора по открытому небу. У России уже готов ответПодробнее
Рябков добавил, что Договор по открытому небу важен, так как благодаря ему стабилизируется многие процессы в современном обществе. Москва, заметил он, все же надеется, что Вашингтон не будет прекращать свое участие в соглашении.
Договор по открытому небу, подписанный в 1992 году, стал одной из мер, которая позволила укрепить доверие в Европе после холодной войны. Документом разрешены свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-участниц соглашения.