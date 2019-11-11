Рябков рассказал, как Москва ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу крайне важен для всех сторон. Если США решат отказаться от него, то России следует подумать об ответных мерах. Зеркальными они не будут.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что для Москвы неприемлемо в такой ситуации поступать аналогично Вашингтону.

«Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально», — подчеркнул дипломат.

По его словам, в России не уверены, что Соединенные Штаты действительно покинут соглашение. Однако в МИД готовы рассмотреть разные варианты, взвесив ситуацию заново в случае необходимости.

США могут выйти из Договора по открытому небу. У России уже готов ответ Подробнее

Рябков добавил, что Договор по открытому небу важен, так как благодаря ему стабилизируется многие процессы в современном обществе. Москва, заметил он, все же надеется, что Вашингтон не будет прекращать свое участие в соглашении.

Договор по открытому небу, подписанный в 1992 году, стал одной из мер, которая позволила укрепить доверие в Европе после холодной войны. Документом разрешены свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-участниц соглашения.