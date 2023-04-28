Власть 28 апреля 2023, 07:47 Рябков раскрыл, какая атмосфера сложилась во время визита Лаврова в Нью-Йорк Замглавы МИД Рябков: американцы вели себя вызывающе во время визита Лаврова в Нью-Йорк Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Тон заявлений американских представителей во время рабочей поездки министра иностранных дел России Сергея Лаврова оказался вызывающим, хотя никаких скандалов не было. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью изданию «АиФ».

По его словам, открытых провокаций или неприемлемых с точки зрения протокола вещей не было. Однако это не значит, что российская сторона довольна поведением американцев в целом.

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«Потому что тон и характер заявлений их представителей по ходу пребывания Лаврова в Нью-Йорке были вызывающими. Это вызывает сожаление, но это не новость», — сказал он.

Рябков подчеркнул, что сигнал России на мероприятиях оказался очень мощным. Запад понял, что РФ намерен «твердо отстаивать свои интересы».

Замглавы МИД отметил, что участие Лаврова в мероприятиях по линии Совета безопасности ООН и его встреча с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем, а также с министром иностранных дел Палестины Аль-Малики и другими высокопоставленными чиновниками из разных государств, стало неординарным событием.