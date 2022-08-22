Рябков призвал не доводить эскалации, чреватой военным столкновением ядерных держав

НАТО проводит рискованную политику, она может привести к эскалации и даже — к вооруженному столкновению. Этого нельзя допустить. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших „красных линий“ и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным. Очевидно, что это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями. Это необходимо предотвратить», — сказал он в интервью газете «Известия».

По его словам, важно сохранить приверженность постулату о недопустимости любой войны между государствами, у которых есть ядерное оружие. Рябков также напомнил об условиях, при которых Россия может задействовать ядерное оружие.

Речь идет о возможной агрессии с применением оружия массового уничтожения против РФ или ее союзников. Другой вариант — агрессия с использованием обычных вооружений, «когда под угрозу поставлено само существование государства».

Замглавы МИД РФ в интервью сказал, что возможность возобновления диалога по стратегической стабильности с США является неочевидной.