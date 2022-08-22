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    22 августа 2022, 07:26

    Рябков призвал не доводить эскалации, чреватой военным столкновением ядерных держав

    Замглавы МИД Рябков призвал не допустить возможности столкновения ядерных держав

    Наза Салех Захи

    НАТО проводит рискованную политику, она может привести к эскалации и даже — к вооруженному столкновению. Этого нельзя допустить. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Рябков призвал не доводить эскалации, чреватой военным столкновением ядерных держав

    «Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших „красных линий“ и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным. Очевидно, что это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями. Это необходимо предотвратить», — сказал он в интервью газете «Известия».

    По его словам, важно сохранить приверженность постулату о недопустимости любой войны между государствами, у которых есть ядерное оружие. Рябков также напомнил об условиях, при которых Россия может задействовать ядерное оружие.

    Речь идет о возможной агрессии с применением оружия массового уничтожения против РФ или ее союзников. Другой вариант — агрессия с использованием обычных вооружений, «когда под угрозу поставлено само существование государства».

    Замглавы МИД РФ в интервью сказал, что возможность возобновления диалога по стратегической стабильности с США является неочевидной.