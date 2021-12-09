Рябков предупредил о риске повторения «карибского кризиса»
Замглавы МИД Рябков: «карибский кризис» может повториться
Россия не исключает возможного повторения «карибского кризиса». Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. Его слова процитировало РИА «Новости».
«До этого может дойти. Вполне. Если, как говорится, товарищи не понимают с той стороны, и будет все продолжаться, как идет, мы вполне можем по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем. Это будет вообще провал дипломатии, но время еще есть попробовать договориться на здравой основе», — отметил он.
Рябков подчеркнул, что ситуация ухудшилась из-за нарушения обязательств о недопущении военной деятельности возле российских границ. В последнее время это нарушение фиксируется все чаще и чаще. Заместитель главы МИД отметил, что Россия предлагает «здравую альтернативу происходящему». Он подчеркнул, что правовые гарантии могут быть по-разному оформлены, однако они должны быть именно гарантиями, а не просто обещаниями. Он подчеркнул, что на договоренности на словах часто нарушают — это случалось не один раз.
При этом речь не идет о закреплении закреплении статуса какой-то территории в каком-то документе.
«Нам, России, нужны правовые гарантии нашей безопасности —безопасности в глобальном смысле, не в каком-то конкретном сегменте, секторе обстрела, а в целом, исходя из того, что для нас ситуация реально ухудшилась», — подчеркнул Рябков.
Он также напомнил, что Россияне угрожает другим странам, однако о предупреждает Запад о последствиях их недружественных шагов.