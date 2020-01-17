Рябков пообещал, что внешнеполитический курс России останется прежним

Смена правительства России не повлияет на курс внешней политики страны. В мире политическая линия, которой придерживается Москва, пользуется авторитетом, а к ее инициативам «относятся с вниманием».

Об этом в интервью РИА «Новости» заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он отметил, что в «преемственности той линии, которая проводится сейчас», сомнений возникать не должно.

«В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все», — подчеркнул дипломат.

В международном сообществе, добавил Рябков, предложения, действия и инициативы Москвы воспринимают с должным вниманием. Действия России во внешней политике, сказал он, направлены «на дальнейшее укрепление позиции страны в мире».

«Она служит интересам обеспечения нашего поступательного развития, обеспечения интересов, благополучия граждан, и так будет и дальше», — заключил замглавы МИД РФ, уточнив, что у него нет колебаний на этот счет.

Накануне президент России подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром страны. Бывший глава ФНС заявил, что намерен уделять особое внимание работе по нацпроектам и борьбе с бедностью.

На посту председателя правительства Мишустин сменил Дмитрия Медведева. Он ушел в отставку вместе со всем кабмином после послания Владимира Путина Федеральному собранию.