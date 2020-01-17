Рябков пообещал, что внешнеполитический курс России останется прежним
Об этом в интервью РИА «Новости» заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он отметил, что в «преемственности той линии, которая проводится сейчас», сомнений возникать не должно.
«В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все», — подчеркнул дипломат.
В международном сообществе, добавил Рябков, предложения, действия и инициативы Москвы воспринимают с должным вниманием. Действия России во внешней политике, сказал он, направлены «на дальнейшее укрепление позиции страны в мире».
«Она служит интересам обеспечения нашего поступательного развития, обеспечения интересов, благополучия граждан, и так будет и дальше», — заключил замглавы МИД РФ, уточнив, что у него нет колебаний на этот счет.
Накануне президент России подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром страны. Бывший глава ФНС заявил, что намерен уделять особое внимание работе по нацпроектам и борьбе с бедностью.
На посту председателя правительства Мишустин сменил Дмитрия Медведева. Он ушел в отставку вместе со всем кабмином после послания Владимира Путина Федеральному собранию.