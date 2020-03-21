Рябков ответил на слова США о «российском энергетическом оружии»

Рябков пояснил, что сегодня американцы используют образ врага в отношении России для того, чтобы подкреплять свой диктат в отношении стран, которые заинтересованы в сотрудничестве с нашей страной в области энергетики и в оборонно-технической сфере.

«Без сомнения, коллеги в Вашингтоне будут на этом тезисе „гарцевать“ и в дальнейшем», — отметил Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что американцы продолжают попытки не дать завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». Теперь они обвиняют Москву в том, что это она виновата в резком падении спроса на энергоносители. При этом они не понимают, что начавшаяся пандемия коронавируса стала шоком для транспортной системы всего мира.

По словам Рябкова, Вашингтон начал нервничать и понять его в этом вопросе можно. Но на сегодняшний день США лучше не тратить время на бесполезное «сведение политических счетов», а лучше заняться поиском возможностей для расширения взаимопонимания и сотрудничества.

Накануне Госдеп США назвал Россию враждебным игроком по отношению к США в энергетической сфере. Об этом напомнил телеканал «Царьград». При этом никаких примеров чиновник не привел. Также он не стал отвечать на вопрос о вероятном введении антироссийских санкций, о которых говорили СМИ.

Нефть начала терять в цене после прекращения действия сделки ОПЕК+. На закрытии пятничных торгов цена нефти марки Brent опустилась до 27,38 долларов за баррель. За бочку топлива WTI давали 23,66 доллара. Такие данные привело Ura.ru.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» остановили после того, как из проекта вышла швейцарская фирма Allseas. Она отозвала свой корабль-трубоукладчик, испугавшись санкций, которые ввели США.

О том, что проект необходимо завершить, говорила канцлер Германии Ангела Меркель. Она отметила, что у России есть все необходимые разрешения Европейского союза.

По словам министра энергетики России Александра Новака, завершить прокладку труб способно судно «Академик Черский». Однако после того, как корабль вышел из порта Находки, он пошел не в Балтику, где требуется провести работы, а в сторону Мозамбика.