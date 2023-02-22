Власть 22 февраля 2023, 13:57 Рябков опроверг слухи о неудачном испытании «Сармата» в России Замглавы МИД Рябков: не стоит верить вбросам CNN о неудачном испытании «Сармата» в России РИА «Новости»

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что не стоит доверять распространяемым слухам в западных СМИ, особенно это касается телеканала CNN. Он таким образом опроверг сообщения о том, что испытания ракеты «Сармат» в РФ прошли неудачно. Об этом написал ТАСС.

Он отметил, что в последние время происходит множество вбросов. По его словам, это делается для того, чтобы посмотреть на реакцию официальных лиц той или иной страны. Особенно данный вопрос касается России.

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«Нельзя доверять всему, что появляется в СМИ, тем более если источником выступает CNN, полностью себя дискредитировавший за последние годы», — подчеркнул Рябков.

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Он заявил, что американский телеканал работает для обслуживания определенных политических групп. Также замминистра отметил, что программу испытательных пусков не нужно комментировать. Вся информация, которую должна знать общественность, публикуется Минобороны России.

«Уведомления о пусках будут и дальше предоставляться в соответствии с соглашением 1988 года», — сказал Рябков.

Ранее он заявил, что российские власти не видят никаких признаков изменения политического поведения США.