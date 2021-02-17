Рябков объяснил, при каком условии РФ перейдет к политике сдерживания США

Замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков рассказал РИА «Новости», что Москва может перейти к политике «активного сдерживания США», если американские партнеры продолжат враждебный курс давления на Россию.

«Мы безотносительно к их санкциям от конструктивной повестки дня в отношениях с США не откажемся. Но мы не можем в одиночку эту повестку реализовать», — цитирует дипломата «Утро.ру».

По его словам, если Штаты будут по отношению к России сохранять в качестве ключевого элемента прессинг и нажим, то со стороны РФ по всем направлениям будет проводиться политика активного сдерживания США.