Власть 22 февраля 2023, 16:50 Рябков назвал решение о приостановке участия в ДСНВ тяжелым, но безальтернативным Замглавы МИД Рябков: решение о приостановке участия в ДСНВ тяжелое, но верное РИА «Новости»

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Решение приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) было тяжелым для России, но единственно верным. Такое заявление заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сделал на заседании Совета Федерации, написал ТАСС.

«Принято столь тяжелое, ответственное, но единственно возможное, по нашей оценке, решение — о приостановке договора», — сказал он.

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Совет Федерации днем 22 февраля одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ. Российский президент Владимир Путин выступил с такой инициативой накануне, 21 февраля, во время своего послания к Федеральному собранию.

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Он подчеркнул, что речь идет именно о приостановке, но не о выходе из соглашения. Глава государства отметил, что Россия вернется к исполнению договора, когда поймет, как будет учитываться совокупный ударный арсенал блока НАТО.