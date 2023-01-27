Власть 27 января 2023, 00:53 Рябков назвал причину серьезного разлада отношений России и США Замглавы МИД Рябков: отношения РФ и США испортились из-за контроля над вооружениями РИА «Новости»

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Действия США стали причиной глубокого разлада отношений между Россией и Соединенными Штатами. Такое мнение выразил заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью, которое опубликовали на сайте ведомства.

Он пояснил, что шаги американских властей привели к контролю над вооружениями ради возможности оказать «дополнительное политическое давление» на Россию. Это, в свою очередь, закончилось тем, что двусторонний диалог с США был приостановлен.

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«Поэтому, да, можно говорить о том, что в результате действий Вашингтона контроль над вооружениями стал заложником общей глубокой деградации наших двусторонних отношений», — сказал Рябков.

Дипломат также прокомментировал требования США возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений после попыток Украины ударить по российским объектам дальней авиации. По мнению Рябкова, не совсем понято, что именно намерены проверить американцы.

Ранее Рябков назвал заявления американских политиков о поставке на Украину дальнобойных баллистических ракет частью психологической войны. По мнению замминистра, наши войска способны справится с любым оружием, которое только окажется в руках ВСУ.