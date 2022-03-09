Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев обсудил с RT призыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля к жителям ЕС снизить потребление энергии, чтобы «перерезать пуповину, которая соединяет с Россией».

«Мне кажется, что это пока ритуальные призывы», — заметил Кондратьев.

Он напомнил, что даже в тех случаях, когда люди действительно сталкиваются с проблемой дефицита ресурсов, они далеко не всегда проявляют сознательность и выказывают готовность экономить.

«Этот призыв одновременно означает, что, если граждане должны экономить, отказываться от поездок на личном транспорте, снижать температуру в офисах или в своих жилищах, они будут, возможно, чаще болеть, будет снижаться потребительский спрос», — продолжил специалист.

По его мнению, сейчас потребительское поведение будет меняться быстрее, и это будет связано не с призывами европейских политиков, а со счетами за коммуналку и с ценами на заправках в Европе.